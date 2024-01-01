Укр
Ру

Названы самые "капризные" электромобили с пробегом

Несмотря на то, что конструкция электромобилей значительно проще относительно традиционных авто, неисправности в них случаются довольно часто. Рекорд по антинадежности принадлежит MG.
Составлен антирейтинг надежности электромобилей - Auto24

MG4 EV

Евгений Гудущан
logo6 февраля, 14:30
logo0
logo0 мин

Эксперты WhatCar назвали тройку самых ненадежных электромобилей с пробегом, пишет УкрАвтопром. Как показало исследование, самым ненадежным электромобилем на вторичном рынке является MG4 EV, выпускаемый с 2022 года.

Читайте также: Электромобили оказались надежнее традиционных авто: исследование

Надежность этого авто эксперты оценили в 63,8% и отметили, что с поломками столкнулись 30% опрошенных владельцев.

Самыми слабыми местами MG4 EV называют электронику, внутреннюю отделку салона, кузов, электромотор, спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему, а также аккумулятор, трансмиссию и кондиционер.

Также в тройку самых ненадежных электромобилей с пробегом возрастом до пяти лет попали:

  • Vauxhall Corsa Electric (2019 г. - н.в.) - надежность 72,2%.
  • Porsche Taycan (2020 г. - н.в.) - надежность 76,2%.
#Новости #Автотехнологии #Электромобиль #Рейтинги