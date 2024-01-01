Названы самые "капризные" электромобили с пробегом

MG4 EV
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Эксперты WhatCar назвали тройку самых ненадежных электромобилей с пробегом, пишет УкрАвтопром. Как показало исследование, самым ненадежным электромобилем на вторичном рынке является MG4 EV, выпускаемый с 2022 года.
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Надежность этого авто эксперты оценили в 63,8% и отметили, что с поломками столкнулись 30% опрошенных владельцев.
Самыми слабыми местами MG4 EV называют электронику, внутреннюю отделку салона, кузов, электромотор, спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему, а также аккумулятор, трансмиссию и кондиционер.
Также в тройку самых ненадежных электромобилей с пробегом возрастом до пяти лет попали:
- Vauxhall Corsa Electric (2019 г. - н.в.) - надежность 72,2%.
- Porsche Taycan (2020 г. - н.в.) - надежность 76,2%.