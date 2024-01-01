Названо найбільш "капризні" електромобілі з пробігом

Експерти WhatCar назвали трійку найбільш ненадійних електромобілів з пробігом, пише УкрАвтопром. Як показало дослідження, найбільш ненадійним електромобілем на вторинному ринку є MG4 EV, що випускається з 2022 року.

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Надійність цього авто експерти оцінили в 63,8% і зазначили, що з поломками зіткнулися 30% опитаних власників.

Найслабшими місцями MG4 EV називають електроніку, внутрішнє оздоблення салону, кузов, електромотор, супутникову навігацію та інформаційно-розважальну систему, а також акумулятор, трансмісію і кондиціонер.

Також у трійку найбільш ненадійних електромобілів із пробігом віком до п'яти років потрапили: