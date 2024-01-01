Електромобілі виявились надійнішими за традиційні авто: дослідження

Як зазначає Ground News, вчені проаналізували майже 300 мільйонів записів технічного огляду автомобілів у Великій Британії з 2005 по 2022 рік. Результат виявився досить несподіваним: електромобілі не лише зрівнялися з традиційними автомобілями за надійністю, а й перевершили їх за деякими показниками.

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Дослідники з’ясували, що електричні авто мають середній термін служби майже 18,5 років й середній загальний пробіг близько 200 000 кілометрів, що перевищує показники автомобілів з двигунами внутрішнього згорання.

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Також дослідження виявило, що з кожним новим роком виробництва ймовірність відмови в електромобілів знижується на 12%, тоді як у бензинових автомобілів цей показник становить 6,7%, а в дизельних - лише 1,9%.

Лідерами за довговічністю очікувано стали електромобілі Tesla. Водночас серед традиційних авто серед бензинових моделей найкращі показники має Audi, а серед дизельних – Škoda.

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Вчені також додали, що наразі електромобілі стали повноцінною альтернативою для автомобілів з ДВЗ. Співавтор дослідження Роберт Еліот зазначив, що попри вищі викиди під час виробництва, електричні авто компенсовують їх під час експлуатації.