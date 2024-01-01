На європейських курортах виникають величезні черги до електрозарядок

У соцмережі Reddit опубліковане відео, де сорок електромобілів Tesla вишикувались у черзі до станції заряджання Tesla Supercharger. Там видно автомобілі з залишками снігу на капотах та даху, з зовнішніми багажниками. Все вказує на те, що відвідувачі гірськолижного курорту перед дорогою додому вирішили одночасно зарядити свої автомобілі.

Також цікаво як робот-рука заряджає електромобілі

На відео видно всього кілька станцій, до яких вишикувалась довжелезна черга. Зважаючи, що час заряджання електромобіля вимірюється 30-60 хвилинами, а також підвищеним навантаженням на чарджери, стояти власникам Tesla доведеться не одну годину.

Малунг – гірськолижний курорт, що знаходиться у південно-західній частині лена Даларна за 280 км на північний захід від Стокгольма.

Коментатори в соцмережі Reddit повідомляють, що з подібними проблемами у маленьких містечках стикаються не лише у Швеції, але й в Норвегії, де охоплення електромобілями найбільше в Європі. Подібна проблема існує і в великих містах, наприклад в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Одним зі шляхів розв'язання цієї проблеми може бути планування зарядки своїх електромобілів, а також використання повільних зарядок в готелях на курортах вночі. Звичайно, якщо вони там передбачені.