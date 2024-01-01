На европейских курортах возникают огромные очереди к электрозарядкам

В соцсети Reddit опубликовано видео, где сорок электромобилей Tesla выстроились в очереди к станции зарядки Tesla Supercharger. Там видно автомобили с остатками снега на капотах и крыше, с внешними багажниками. Все указывает на то, что посетители горнолыжного курорта перед дорогой домой решили одновременно зарядить свои автомобили.

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На видео видно всего несколько станций, к которым выстроилась длинная очередь. Учитывая, что время зарядки электромобиля измеряется 30-60 минутами, а также повышенной нагрузкой на чарджеры, стоять владельцам Tesla придется не один час.

Малунг – горнолыжный курорт, находящийся в юго-западной части лена Даларна в 280 км к северо-западу от Стокгольма.

Комментаторы в соцсети Reddit сообщают, что с подобными проблемами в маленьких городках сталкиваются не только в Швеции, но и в Норвегии, где охват электромобилями больше всего в Европе. Подобная проблема существует и в крупных городах, например в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Одним из путей решения этой проблемы может быть планирование зарядки своих электромобилей, а также использование медленных зарядок в отелях на курортах ночью. Конечно, если они там предусмотрены.