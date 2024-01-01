Электромобили оказались надежнее традиционных авто: исследование

Как отмечает Ground News, ученые проанализировали почти 300 миллионов записей технического осмотра автомобилей в Великобритании с 2005 по 2022 год. Результат оказался довольно неожиданным: электромобили не только сравнялись с традиционными автомобилями по надежности, но и превзошли их по некоторым показателям.

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Исследователи выяснили, что электрические авто имеют средний срок службы почти 18,5 лет и средний общий пробег около 200 000 километров, что превышает показатели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Также исследование выявило, что с каждым новым годом производства вероятность отказа у электромобилей снижается на 12%, тогда как у бензиновых автомобилей этот показатель составляет 6,7%, а у дизельных - только 1,9%.

Лидерами по долговечности ожидаемо стали электромобили Tesla. В то же время среди традиционных авто среди бензиновых моделей лучшие показатели имеет Audi, а среди дизельных – Škoda.

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Ученые также добавили, что сейчас электромобили стали полноценной альтернативой для автомобилей с ДВС. Соавтор исследования Роберт Элиот отметил, что несмотря на высокие выбросы при производстве, электрические авто компенсируют их во время эксплуатации.