В яких авто, що продаються в Україні, найчастіше скручений пробіг

Тисячі автовласників щороку купують автомобілі зі скрученими пробігами. Це призводить до переплат і неочікуваних витрат на обслуговування.

Компанія, що займається аналітикою автомобільних даних, carVertical, провела 5-те щорічне дослідження, щоб виявити моделі автомобілів в Україні, у яких найчастіше скручують пробіг.

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Понад 200 000 скручених кілометрів

У 2024 році Toyota Avensis став найбільш «скручуваним» автомобілем в Україні: 18,3 % моделей, перевірених на платформі carVertical, мали скручені показники. Цей популярний сімейний седан мав середнє скручування 100 000 км, що свідчить про його популярність на ринку вживаних автомобілів.

За Avensis ідуть Mercedes-Benz E класу (16,7 %) та Honda CR-V (16,7 %). Скручування E класу в середньому становило 129 000 км, а CR-V — 100 000 км. Такі преміальні та універсальні моделі часто стають об'єктами шахрайства з одометрами через високий ринковий попит і вартість перепродажу.

Оскільки ці авто також популярні в інших європейських країнах, немало з них могли бути ввезені в Україну, де пробіг був сфальсифікований для збільшення вартості перепродажу.

«Довести шахрайство з одометром складно, тож шахраї почуваються недоторканними. Щоб уникнути авто зі скрученим пробігом, слід завжди перевіряти їх історію. Іноді навіть нинішній власник може не знати про махінації, що мали місце до купівлі авто, що може бути неприємним сюрпризом для потенційного покупця», — пояснює Матас Бузеліс, керівник відділу комунікацій carVertical та експерт авторинку.

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Деякі моделі «втрачають» понад дві третини пробігу

Renault Master не лише найчастіше піддається махінаціям з одометром, а й має один із найбільших показників скручування пробігу — в середньому, 204 000 км. Серед інших моделей зі значним скручуванням — Volkswagen Touran (125 000 км) та Skoda Superb (119 000 км).

Якщо на одометрі таких моделей вказано 100 000 км пробігу, реальний пробіг може бути вдвічі, а то й втричі більшим.

«Звіт про історію авто показує, коли був скручений одометр і на скільки кілометрів. Це допоможе покупцям краще зрозуміти справжній стан та вартість транспортного засобу», — пояснює Матас Бузеліс, керівник відділу комунікацій carVertical та експерт авторинку.

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Жодне авто не захищено від маніпуляцій з одометром

Volkswagen Golf (11,5 %), Skoda Superb (11,5 %) та Skoda Octavia (11,6 %) визнані безпечнішими моделями в дослідженні, з меншим відсотком скручування одометрів. Проте покупцям все одно слід бути пильними під час купівлі таких авто.

Середнє скручування Volkswagen Golf — 93 000 км, Skoda Octavia — 104 000 км, Skoda Superb — 119 000 км.

Дослідження виявило, що ймовірність скручування пробігу Toyota Avensis майже вдвічі вища, ніж у Volkswagen Golf або Skoda Superb. Проте жодне авто не захищене від маніпуляцій. Скручування пробігу стосується нових і старих моделей, тож покупцям вкрай важливо ретельно перевіряти кожен транспортний засіб, що планується до придбання.

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Методологія

У цьому дослідженні компанія carVertical проаналізувала звіти про історію, придбані користувачами з січня 2024 р. по грудень 2024 р. Записи про скручування одометрів, знайдені у звітах, були класифіковані за моделями авто, конвертовані у відсотки та проранжовані.

Працюючи в 30 країнах, carVertical використовує дані з понад 900 міжнародних баз — зокрема, дані правоохоронних органів, національних і державних реєстрів, фінансових установ і порталів оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію автомобілів щороку, компанія надає інформацію, прогнози та тенденції на ринку вживаних автомобілів.