Упали ли цены на автомобили Tesla в Украине: исследование

Неоднозначные поступки и высказывания Илона Маска, которыми он отличился в последние месяцы работы на должности советника Трампа, существенно повлияли на популярность автомобилей Tesla в мире. Причем не только в США, но и в Европе.

По информации издания Electrek, за первые 2 месяца текущего года продажи электромобилей Tesla упали на 71% в Германии, на 45% в Норвегии, на 44% во Франции, на 44% в Испании, также на 49% в Китае и на 11% в США.

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А что же в Украине? Согласно базовым принципам рыночной экономики, если на какой-то товар падает спрос, это за собой влечет снижение цен на него. Эксперты Института исследований авторынка рассмотрели, как на протяжении прошлых 6 месяцев менялись средние цены на украинском рынке на электромобили Tesla.

Средние цены Tesla. График ИДА.

Для полноты понимания процессов, а также исключения случайностей или совпадений, стоит сравнить как изменились цены за это же время на другие модели, которые имеют высокий спрос на украинском авторынке. Возьмем для этого самый массовый электромобиль Nissan Leaf и представителя группы SUV Volkswagen ID.4.

Средние цены Nissan Leaf и VW ID.4. График ИДА.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей. Рекламная информация

Что в результате? Цены на электромобили прекратили снижаться, независимо от того, речь идет о бренде Tesla или о других. И даже заметен определенный рост средних цен, что ожидаемо из-за возможной отмены льгот на их растаможку 31 декабря этого года. Это значит, что может вернуться пошлина и НДС, соответственно, вероятный рост цен более чем на 30%.

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В этом исследовании эксперты ИДА проанализировали ценовую картину рынка, основываясь на данных с "вторички". Совсем скоро они будут подводить итоги фактических сделок купли-продажи, и непременно обратят внимание на то, как изменились (если изменятся) объемы реализации электромобилей Тесла в Украине.