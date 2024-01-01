Чи впали ціни на автомобілі Tesla в Україні: дослідження

Неоднозначні вчинки та висловлювання Ілона Маска, якими він відзначився в останні місяці роботи на посади радника Трампа, суттєво вплинули на популярність автомобілів Tesla у світі. Причому не лише у США, але й у Європі.

За інформацією видання Electrek, за перші 2 місяці поточного року продажі електромобілів Tesla впали на 71% у Німеччині, на 45% у Норвегії, на 44% у Франції, на 44% в Іспанії, також на 49% в Китаї та на 11% у США.

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А що ж в Україні? Згідно з базовими принципами ринкової економіки, якщо на якийсь товар падає попит, це за собою тягне зниження цін на нього. Експерти Інституту досліджень авторинку розглянули, як впродовж минулих 6 місяців змінювалися середні ціни на українському ринку на електромобілі Tesla.

Середні ціни Tesla. Графік ІДА.

Для повноти розуміння процесів, а також виключення випадковостей чи збігів, варто порівняти як змінилися ціни за цей же час на інші моделі, які мають високий попит на українському авторинку. Візьмемо для цього наймасовіший електромобіль Nissan Leaf та представника групи SUV Volkswagen ID.4.

Середні ціни Nissan Leaf та VW ID.4. Графік ІДА.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Що в результаті? Ціни на електромобілі припинили знижуватися, незалежно від того, йдеться про бренд Tesla чи про інші. І навіть помітне певне зростання середніх цін, що очікувано через можливе скасування пільг на їх розмитнення 31 грудня цього року. Це значить, що може повернутись мито й ПДВ, відповідно, вірогідне зростання цін на понад 30%.

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В цьому дослідженні експерти ІДА проаналізували цінову картину ринку, базуючись на даних з «вторинки». Зовсім скоро вони підбиватимуть підсумки фактичних угод купівлі-продажу, й неодмінно звернуть увагу на те, як змінилися (якщо зміняться) обсяги реалізації електромобілів Тесла в Україні.