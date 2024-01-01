Вживані авто в Україні подорожчали, їх продають менше

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, підрахували аналітики Інституту досліджень авторинку.

Найвища активність продавців за згаданий період була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність за цей період спостерігалася у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

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Кількість новостворених оголошень дещо зменшилася: із 222,1 тис. у лютому до 213,8 тис. у березні (-3,7%). У порівнянні рік до року картина наступна: у березні 2024 р. інтернет-майданчики опублікували 244,8 тис. свіжих пропозицій, тобто зараз пропонують на 12,7% менше.

За рік збільшилась частка надбюджетних варіантів у ціновому діапазоні до $2 тис. Також продовжує зростати частка дорогих (за мірками нашого ринку) авто, ціною понад $20 тис. - якщо торік їх було 8,7%, зараз маємо 9,2%.



Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 торік у листопаді, у лютому цього року середня ціна в масиві оголошень продовжила зменшуватися, зупинившись на відмітці $5750. Однак за підсумками минулого місяця ламана на графіку пішла вгору, до точки $5900.

Середня ціна всіх пропозицій на інтернет-ринку. Графік ІДА



У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2700 (без змін), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6000, на 3,4% більше, ніж було місяцем раніше.

Середня ціна за категоріями на інтернет-ринку. Графік ІДА

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7200, на 2,8% більше, ніж місяцем раніше. До речі, подібна тенденція (зростання середніх цін на бензинові й дизельні авто) спостерігається і на європейських авторинках.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, порівняно спокійних, завжди вирізнявся нестабільністю цін. Хоча цього разу зміни не надто значні: мінус 1,4% відносно попереднього періоду, й підсумок $14 000. Однак слід розуміти, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде. Попри це $14 000 — друге найбільше значення за період спостереження тривалістю в 12 місяців.

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Про сегмент електромобілів: тривале зниження середньої ціни, яке ми спостерігали мало не весь минулий рік, для цієї групи змінилося у жовтні на помітне зростання. Далі, грудні та січні ламана знову узяла напрямок донизу, проте у лютому тенденція змінилася на підвищення цін, і у підсумку маємо $16 800 (+$800). Березень же показав деяке зменшення середньої ціни у сегменті BEV, на 1,8% до $16 500.