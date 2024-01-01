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Названо найпопулярніші електромобілі січня

Складено рейтинг найпопулярніших електричок січня, як нових, так і вживаних. Цікавий факт: BYD витіснив Volkswagen з першого на п’ятий рядок рейтингу.
Складено рейтинг найпопулярніших електромобілів січня - Auto24

BYD Song Plus EV

Євген Гудущан
logo13 лютого, 12:00
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У січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.

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Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3499 шт. (нових – 646 шт., уживаних – 2853 шт.). Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus EV - 149 од.;
  2. Zeekr 001 - 59 од.;
  3. Zeekr 7X - 41 од.;
  4. Audi Q4 e-tron - 39 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 355 од.;
  2. Tesla Model Y - 341 од.;
  3. Tesla Model 3 - 312 од.;
  4. Hyundai Kona Electric - 169 од.;
  5. Kia Niro EV - 155 од.
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