Названо найпопулярніші електромобілі січня

У січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.

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Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3499 шт. (нових – 646 шт., уживаних – 2853 шт.). Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus EV - 149 од.; Zeekr 001 - 59 од.; Zeekr 7X - 41 од.; Audi Q4 e-tron - 39 од.; Volkswagen ID.4 - 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: