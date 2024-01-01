Названо найпопулярніші електромобілі січня

BYD Song Plus EV
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У січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.
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Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3499 шт. (нових – 646 шт., уживаних – 2853 шт.). Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus EV - 149 од.;
- Zeekr 001 - 59 од.;
- Zeekr 7X - 41 од.;
- Audi Q4 e-tron - 39 од.;
- Volkswagen ID.4 - 39 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 355 од.;
- Tesla Model Y - 341 од.;
- Tesla Model 3 - 312 од.;
- Hyundai Kona Electric - 169 од.;
- Kia Niro EV - 155 од.