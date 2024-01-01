Названо найпопулярніші моделі авто в Європі

Dacia Sandero
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У 2024 році найпопулярнішим автомобілем в Європі став хетчбек Dacia Sandero. За даними Dataforce на європейських ринках (EU, EFTA, UK) було реалізовано понад 270 тис. авто цієї моделі, що на 14,3% більше, ніж у попередньому році, пише Укравтопром.
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Також у лідерській трійці Renault Clio та Volkswagen Golf.
ТОП-10 моделей нових авто за підсумками 2024 року:
- Dacia Sandero - 270111 од. (+14.3%);
- Renault Clio - 216569 од. (+6.5%);
- Volkswagen Golf - 216549 од. (+17.5%);
- Tesla Model Y - 210484 од. (-17.5%);
- Volkswagen T-Roc - 203611 од. (-1.5%);
- Peugeot 208 - 199820 од. (+2.7%);
- Volkswagen Tiguan - 195297 од. (+12.1%);
- Toyota Yaris Cross - 194512 од. (+10.1%);
- Skoda Octavia - 182801 од. (+13.3%);
- Toyota Yaris - 180806 од. (+13.8%).