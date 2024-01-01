Названо найпопулярніші моделі авто в Європі

У 2024 році найпопулярнішим автомобілем в Європі став хетчбек Dacia Sandero. За даними Dataforce на європейських ринках (EU, EFTA, UK) було реалізовано понад 270 тис. авто цієї моделі, що на 14,3% більше, ніж у попередньому році, пише Укравтопром.

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Також у лідерській трійці Renault Clio та Volkswagen Golf.

ТОП-10 моделей нових авто за підсумками 2024 року: