Укр
Ру

Названо найпопулярніші моделі авто в Європі

На ринку ЄС надають перевагу доступним та бюджетним моделям. Минулого року їхні продажі зростали.
Складено рейтинг найпопулярніших моделей авто в ЄС- Auto24

Dacia Sandero

Євген Гудущан
logo31 січня, 18:30
logo0
logo0 хв

У 2024 році найпопулярнішим автомобілем в Європі став хетчбек Dacia Sandero. За даними Dataforce на європейських ринках (EU, EFTA, UK) було реалізовано понад 270 тис. авто цієї моделі, що на 14,3% більше, ніж у попередньому році, пише Укравтопром.

Читайте також: Названо найпопулярніші вживані "битки" зі США, завезені в Україну

Також у лідерській трійці Renault Clio та Volkswagen Golf.

ТОП-10 моделей нових авто за підсумками 2024 року:

  1. Dacia Sandero - 270111 од. (+14.3%);
  2. Renault Clio - 216569 од. (+6.5%);
  3. Volkswagen Golf - 216549 од. (+17.5%);
  4. Tesla Model Y - 210484 од. (-17.5%);
  5. Volkswagen T-Roc - 203611 од. (-1.5%);
  6. Peugeot 208 - 199820 од. (+2.7%);
  7. Volkswagen Tiguan - 195297 од. (+12.1%);
  8. Toyota Yaris Cross - 194512 од. (+10.1%);
  9. Skoda Octavia - 182801 од. (+13.3%);
  10. Toyota Yaris - 180806 од. (+13.8%).
#Новини #Автобізнес