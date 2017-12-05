Законопроект, що регламентує порядок паркування транспортних засобів, вже успішно пройшов перше читання, його доопрацювали в комітетах і він вже готовий стати повноцінним законом.

Проблема неправильної парковки в значній мірі ускладнює рух транспорту. Як наслідок, це призводить до дорожніх заторів, необґрунтованих витрат палива і нераціонального використання людських ресурсів.

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Під час брифінгу, присвяченого обговоренню проекту "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" № 5364, один із співавторів документа висловив думку, що за нормами законопроекту одним з важелів впливу на водіїв, які паркують свої автомобілі у невстановлених для цього місцях, є примусова евакуація.

До слова, вона допустима і за нині чинним законодавством, але зараз підставою для евакуації служить "розмите" формулювання.

У новому законопроекті підстави для евакуації розписані досить конкретно. Примусова евакуація здійснюється в разі, якщо розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або несе загрозу безпеці руху.

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Тим, що істотно перешкоджає дорожньому руху, вважається транспортний засіб, який:



– поставлений на проїжджій частині в два і більше рядів;



– розташований в заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:



а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакаді, мосту, шляхопроводі або під ним, або в тунелі;

г) на пішохідному переході або ближче 10 м від нього з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10 м від краю проїжджої частини при відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

д) на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а якщо їх немає - ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін;



є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;



ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;



з) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;



– своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі інвалідів на спеціальних засобах пересування і пішоходів з дитячими колясками;



– порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

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У разі здійснення примусової евакуації, обставини, що послужили підставою для тимчасового затримання транспортного засобу, повинні бути обов'язково зафіксовані в режимі фотозйомки / відеозапису і в відповідному протоколі про адміністративне правопорушення.

З огляду на, що законопроект 5364 уже пройшов перше читання і найближчим часом буде винесений на друге, шанс стати законом у нього є вже найближчим часом.