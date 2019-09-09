У компанії "Богдан Моторс" повідомили, що вітчизняний автопром переживає глибоку економічну кризу і причини полягають в ігноруванні законодавчої бази, що захищає вітчизняного виробника.

Про це повідомив генеральний директор Віталій Старосуда, коментуючи обіцянку Прем’єр-міністра Гончарука досягти зростання економіки держави на 40% протягом найближчих років.

Глава компанії відзначив, що уряду слід звернути свою увагу на вітчизняного виробника. На його думку за останні 10 років влада ухвалила ряд провальних рішень. Йдеться про вступ України до СОТ на невигідних умовах, згортання державних програм підтримки та відсутність субсидування вітчизняних виробників.

“Сьогодні потужності українського автопрому завантажені менш ніж на 1,5%. Обсяги виробництва скоротилися з 401 599 автомобілів в 2008 році до 7296 у 2017 році і продовжують знижуватися. У поточному році авто виробництво в Україні взагалі рухається до нуля. Це вже призвело до скорочення 400 тис. робочих місць в автомобільній промисловості і суміжних сферах”, – підкреслив Старосуда.

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Кожен автоскладальний завод надає сотні тисяч робочих місць, що позитивно позначається на людях, плюс це відрахування в бюджет і оплачені податки. Реанімувати вітчизняний автопром можна за допомогою цільових програм державної підтримки, які будуть стимулювати і захищати український автопром.

“Держпідтримка дозволяє виробникам підвищити свою конкурентоспроможність, знизити вартість продукції і активно просувати її на зовнішні ринки. При цьому державні інвестиції залишаються в країні і повертаються в економіку у вигляді податків, які платять в бюджет вітчизняні заводи, і валютних надходжень експорту української продукції в інші країни”, – пояснив фахівець.

Якщо подивитися на розвиток ринку в Білорусі, то можна простежити вірні дії, які піднімуть виробника на новий рівень. Там заводи отримують дотації і субсидії з бюджету. Це дозволяє білоруським автовиробникам реалізовувати свою продукцію за кордоном, в Україні, і заробляти на цьому. У той час як українські заводи залишаються без замовлень, а їх працівники – без роботи і зарплати.

Державні програми підтримки дозволять автопрому наростити обсяги виробництва і знизити вартість продукції. Це позитивно вплине на економіку і сприятиме оновленню рухомого складу громадського транспорту в Україні та підвищенню якості пасажирських перевезень, впевнені в “Богдані”.