В компании "Богдан Моторс" сообщили, что отечественный автопром переживает глубокий кризис и причины заключаются в игнорировании законодательной базы, защищающей отечественного производителя.

Об этом сообщил генеральный директор Виталий Старосуда, комментируя обещание премьер-министра Гончарука добиться роста экономики государства на 40% в течение ближайших лет.

Глава компании отметил, что правительству следует обратить свое внимание на отечественного производителя. По его мнению за последние 10 лет власти приняли ряд провальных решений. Речь идет о вступлении Украины в ВТО на невыгодных условиях, сворачивание государственных программ поддержки и отсутствие субсидирования отечественных производителей.

"Сегодня мощности украинского автопрома загружены менее чем на 1,5%. Объемы производства сократились с 401 599 автомобилей в 2008 году до 7296 в 2017 году и продолжают снижаться. В текущем году автопроизводство в Украине вообще движется к нулю. Это уже привело к сокращению 400 тыс. рабочих мест в автомобильной промышленности и смежных сферах", – подчеркнул Старосуда.

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Каждый автосборочный завод предоставляет сотни тысяч рабочих мест, что положительно сказывается на людях, плюс это отчисления в бюджет и оплачены налоги. Реанимировать отечественный автопром можно с помощью целевых программ государственной поддержки, которые будут стимулировать и защищать украинский автопром.

"Господдержка позволяет производителям повысить свою конкурентоспособность, снизить стоимость продукции и активно продвигать ее на внешние рынки. При этом государственные инвестиции остаются в стране и возвращаются в экономику в виде налогов, которые платят в бюджет отечественные заводы и валютных поступлений экспорта украинской продукции в другие страны ", – пояснил специалист.

Если посмотреть на развитие рынка в Беларуси, то можно проследить верные действия, которые поднимут производителя на новый уровень. Там заводы получают дотации и субсидии из бюджета. Это позволяет белорусским автопроизводителям реализовывать свою продукцию за рубежом, в Украине, и зарабатывать на этом. В то время как украинские заводы остаются без заказов, а их работники – без работы и зарплаты.

Государственные программы поддержки позволят автопрома нарастить объемы производства и снизить стоимость продукции. Это положительно повлияет на экономику и будет способствовать обновлению подвижного состава общественного транспорта в Украине и повышению качества пассажирских перевозок, уверены в "Богдане".