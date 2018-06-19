Вмикання аварійної сигналізації після зупинки автомобіля поліцією не лише записано в Правилах дорожнього руху як обов'язкове. Суди вважають, що накладення штрафу за нього повністю правомірне.

Згідно рішення суду у справі №751/6140/17, в будь-якому випадку після зупинки автомобіля на дорозі працівниками поліції автовласник має ввімкнути аварійну сигналізацію. Навіть якщо зупинка булла незаконною.

Згідно підпункту “б” п.9.9 Правил дорожнього руху, “аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена у разі зупинки на вимогу поліцейського”.

За порушення зазначених вимог у Адміністративному кодексі (ст. 122 ч.2) на водія може бути накладено штраф у розмірі 425 грн.

В суді водій мотивував незаконність штрафу тим, що зупинка поліції була незаконною. Однак суд зробив висновок, що "водій зобов'язаний увімкнути аварійну сигналізацію після зупинки незалежно від того, порушував він правили чи не порушував" (справа №751/6140/17).

Нагадаємо, що за перевезення автомобіля на мотоциклі водію виписали штраф