Німецька компанія запропонувала програму тюнінгу для інтер'єру Tesla Model S. Вартість стилізації прирівнюється до новенького Volkswagen Golf.

Tesla Model S – розкішний автомобіль, який повністю переписав правила гри. Практичний, швидкий, технологічний. Чого ж йому не вистачає?

За інформацією деяких власників, салон електричного седану мало чим відрізняється від інтер’єру будь-якого іншого автомобіля бізнес-класу, хоча тут і використовуються м’які пластики, якісна шкіра і тому подібні матеріали. Трапляються у Теслах і “цвіркуни” – скрипи та брязкання різноманітних елементів інтер’єру.

Німецька тюнінг-компанія Neidfaktor узялась змінити це прикре непорозуміння на вишукану розкіш, гідну такого автомобіля. Спеціалісти цього ательє є визнаними майстрами у роботі з Audi, Porsche, Mercedes та BMW. Особливістю їх роботи є саме зміна вигляду салону авто.

Цього ж разу Neidfaktor (з нім. “фактор заздрощів”) узялись за Tesla S P90D. Велика кількість графітової алькантари з кольоровими акцентами кольору лайм вкриває майже усі поверхні усередині автомобіля. Для Model S вартість такого тюнінгу складає від 18 до 21 тисячі євро – стільки ж коштують у Німеччині нові моделі Volkswagen Golf та кросовер T-Roc. Чимало, але й шанувальників Tesla з глибокими кишенями не бракує.

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