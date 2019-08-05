Житель російського міста Нижній Новгород створив "кузов" для свого велосипеду в вигляді Mercedes-Benz G-класу і прокатався на ньому по місту.

Блогер Ілля Молодцов опублікував в соцмережі Інстаграм відео про поїзду містом на саморобному "Геліку". Це виглядає убого, однак їде. Картонна коробка, надягнута на велосипед, обрисами та малюнком нагадує легендарний G-клас. "Душою на "Геліку", попою на веліку", – підписав своє відео автор. – Однак це ненадовго".

В мережі є багато прикладів і відеоінструкцій, як зробити транспортний засіб з картону, однак рухатись ним по дорогах заборонено.

Нагадаємо, звідки бралися автомобілі-саморобки.