Житель российского города Нижний Новгород создал "кузов" для своего велосипеда в виде Mercedes-Benz G-класса и прокатился на нем по городу.

Блогер Илья Молодцов опубликовал в соцсети Инстаграм видео о поездке по городу на самодельном "Гелике". Это выглядит убого, однако едет. Картонная коробка, надетая на велосипед, очертаниями и рисунком напоминает легендарный G-класс. "Душой на "Гелике", попой на велике", – подписал свое видео автор. – Однако это ненадолго".

В сети есть много примеров и видеоинструкций, как сделать транспортное средство из картона, однако двигаться на нем по дорогам запрещено.

Напомним, откуда брались автомобили-самоделки.