Більшість водіїв торкалися підголовника дуже давно. У пасажирів, які сідають в автомобіль, також не виникає думки відрегулювати підголівник. Деякі взагалі не знають про його функцію та необхідність регулювання.

Однак, основна функція підголовників – не просто зручність для водія, а запобігання травмам голови та шиї при ДТП.

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При сильному ударі в задню частину авто, сидіння різко переміщає тіло водія і пасажирів вперед. Тому завдання підголовників – перемістити голову одночасно з переміщенням тіла.

Якщо ж підголовника немає чи він неправильно відрегульований, то тіло різко переміщується вперед, а голова неконтрольовано закидається назад, що створює безумовний ризик перелому шиї.

Тому підголовники є дуже важливим елементом захисту водія. А отже, вони повинні бути правильно відрегульовані. Якщо підголовники відрегульовані неправильно, то користі від них мало.

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До автовиробників ставляться вимоги щодо обладнання автомобілів підголовниками. Проте більшість водіїв не приділяє жодної уваги правильному їх регулюванню, щоб запобігти травмам. Є ще і старі авто, в яких підголовники взагалі відсутні. Це є потенційно небезпечно!

В сучасних автомобілях функції безпеки постійно удосконалюються, проте на жаль більшість водіїв і пасажирів використовують ці можливості для самозбереження при ДТП.

Щоб запобігти травмам, підголовники повинні бути передусім правильно відрегульовані.

Зокрема, вони повинні бути підняті саме на рівень голови. Середня частина підголовника повинна бути розміщена орієнтовно на рівні вух водія чи пасажира. Якщо ріст не дозволяє, то потрібно підняти підголовник на максимально високий рівень. Якщо навпаки – то на мінімально можливий.

Важливим моментом є те, що підголовник повинен практично торкатись голови. Максимально допустима відстань, при якій підголовник захищає від можливої травми, становить не більше 9 см.

Тому, коли сідаєте в автомобіль, обов’язково відрегулюйте правильно підголовник під себе, щоб зменшити ризик травми.

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