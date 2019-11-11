Большинство водителей касались подголовника очень давно. У пассажиров, которые садятся в автомобиль, также не возникает мысли отрегулировать подголовник. Некоторые вообще не знают о его функции и необходимость регулирования.

Однако, основная функция подголовников – не просто удобство для водителя, а предотвращения травм головы и шеи при ДТП.

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При сильном ударе в заднюю часть авто, сиденья резко перемещает тело водителя и пассажиров вперед. Поэтому задача подголовников – переместить голову одновременно с перемещением тела.

Если же подголовника нет или он неправильно отрегулирован, то тело резко перемещается вперед, а голова неконтролируемо забрасывается обратно, что создает безусловный риск перелома шеи.

Поэтому подголовники являются очень важным элементом защиты водителя. А значит, они должны быть правильно отрегулированы. Если подголовники отрегулированы неправильно, то пользы от них мало.

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К автопроизводителям относятся требования по оборудованию автомобилей подголовниками. Однако большинство водителей не уделяет никакого внимания правильному их регулированию, чтобы предотвратить травмы. Есть еще и старые авто, в которых подголовники вообще отсутствуют. Это потенциально опасно!

В современных автомобилях функции безопасности постоянно совершенствуются, однако к сожалению большинство водителей и пассажиров используют эти возможности для самосохранения при ДТП.

Чтобы предотвратить травмы, подголовники должны быть прежде всего правильно отрегулированы.

В частности, они должны быть подняты именно на уровень головы. Средняя часть подголовника должна быть размещена ориентировочно на уровне ушей водителя или пассажира. Если рост не позволяет, то нужно поднять подголовник на максимально высокий уровень. Если наоборот – то на минимально возможный.

Важным моментом является то, что подголовник должен практически касаться головы. Максимально допустимое расстояние, при котором подголовник защищает от возможной травмы, составляет не более 9 см.

Поэтому, когда садитесь в автомобиль, обязательно отрегулируйте правильно подголовник под себя, чтобы уменьшить риск травмы.

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