Незважаючи на скандали та заборони продажів на деяких ринках дизельних машин, концерн Volkswagen Group став лідером світового автопрому у 2017 році, випередивши Toyota та Renault-Nissan-Mitsubishi.

Якщо позаминулого року ринкові частки Volkswagen та Toyota були рівними, то за результатами 2017 року у "німців" 11% світового ринку, а у "японців" - 10,8%. Загалом за 2017 рік Volkswagen продав 10 030 440 автівок, а його японський конкурент – 10 007 207 одиниць, повідомляє focus2move.

Менше десяти мільйонів авто продав альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, який минулого року придбав японську компанію. Четверту сходинку світового рейтингу автовиробників займає корейський Hyundai-Kia – він трохи не дотягнув до 8 мільйонів. Американський концерн General Motors, який минулоріч продав європейське відділення Opel французам, задовольнився п’ятим місцем.

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Загалом у світовому рейтингу автовиробників за результатами 2017 року порівняно з позаминулим роком не сталося змін аж до 12-того місця. А от на 13-те вийшов китайський концерн Geely Group, який не лише володіє легковим підрозділом Volvo, але й нещодавно став акціонером Daimler AG. За ним вишикувались інші китайські автомобільні корпорації, які продали більше мільйона автомобілів кожен.

Нагадаємо, що українці масово скуповують заборонені у США дизелі.