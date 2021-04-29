Кабінет міністрів прийняв рішення про перенесення терміну вступу в силу норм технічного регламенту на ЗВГ з 5 травня на 5 листопада 2021 р свідчить постанова, опублікована на сайті уряду.

"Внести зміну до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 № 667" Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, замінивши слово" травня" словом "листопада", - йдеться в документі. Про необхідність відтермінування введення ТР неодноразово заявляли учасники ринку.

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Крім того, Нафтогазова асоціація України (НАУ) звернулася до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з проханням не допустити перебоїв у забезпеченні країни нафтопродуктами і перенести термін вступу в силу технічного регламенту на скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ) на 1 березня 2022 року.

"За 9 місяців, що минули з моменту прийняття урядової постанови №667, Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не призначено жодного органу з оцінки відповідності скрапленого газу, що робить неможливим проведення оцінки відповідності та подальшу реалізацію на внутрішньому ринку", - відзначали в НАУ.

У профільній асоціації також заявили, що за станом на 12 квітня 2021 р не затверджений жоден уповноважений орган з оцінки відповідності скрапленого газу, що робить неможливим проведення оцінки відповідності технічним регламентам і подальшу реалізацію на внутрішньому ринку України.