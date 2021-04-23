Нафтогазова Асоціація України (НАУ) звернулась до Прем’єр міністра Дениса Шмигаля з проханням відтермінувати вступ в силу нового техрегламенту для автогазу.

29 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 667 про технічний регламент для автогазу. Ця постанова набирає чинності з 5 травня 2021 року.

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Згідно технічного регламенту оцінка відповідності ГС вимогам цього технічного регламенту застосовується виробником, або його уповноваженим представником, або імпортером, або розповсюджувачем із залученням органів з оцінки відповідності, призначених для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом відповідно до закону (далі – призначений орган).

За 9 місяців, що минули з моменту прийняття ПКМУ №667 не призначено жодного органу з оцінки відповідності газу скрапленого, що унеможливлює проведення оцінки відповідності та подальшу реалізацію на внутрішньому ринку.

Така ситуація може призвести до повного припинення імпорту газу скрапленого з 5 травня 2021 року. Адже без погодження імпортувати пальне буде заборонено, а погоджувати оцінку відповідності немає з ким – відповідний орган не призначений.