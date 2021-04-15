Збільшення акцизу на автогаз, запуск толінгу і детінізація ринку палива приведуть до зростання надходжень до Дорожнього фонд на третину. Так вважає глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Команда "Великого будівництва" в даний час працює над залученням додаткового фінансування в Дорожній фонд, повідомив глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, виступаючи на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week.

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За його словами, серед додаткових інструментів залучення додаткового фінансування для Дорожнього фонду можуть бути збільшення акцизу на автомобільний газ, запуск в Україні системи толінгу і детінізація ринку палива.

"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження в Дорожній фонд на третину. Це прискорить процес відновлення основної мережі доріг. У свою чергу, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП", - зазначив Олександр Кубраков.

Керівник транспортних проектів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Андрій Цокол нагадав, що підписана в 2020 році кредитна угода з "Укравтодором" крім реконструкції траси Київ-Одеса і будівництва Північного обходу Львова передбачає також реалізацію чотирьох реформ в дорожній галузі, ключова з яких спрямована на попередження корупційних ризиків.

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За його словами, в агентстві вже працюють консультанти банку, які вивчають і аналізують наявні в "Укравтодорі" закупівельні та управлінські процеси з точки зору запобігання корупції. На основі їх звіту до липня поточного року планується фіналізувати і затвердити план антикорупційних заходів. До 2023 року консультант буде супроводжувати імплементацію плану в "Укравтодорі" і його підрозділах. Далі досвід співпраці з "Укравтодором" (якщо він буде позитивним) буде розширено на інші урядові установи в Україні.