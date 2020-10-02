Робиться це не тільки для поповнення бюджету, а й для лобійування інтересів українських нафтопереробних заводів.

Директор консалтингової групи А-95 Сергей Куюн написав на своїй сторінці у соцмережі що автомобільний газ став надто популярним за останні роки і цю ситуацію потрібно змінювати.

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За останні 7 років споживання скрапленого газу зросла вдвічі, а бензину - удвічі впало. Причина проста - акциз на газ в чотири рази менше «бензинового» (52 проти 213,5 євро / 1000 л). Крім того, величезний імпульс споживання газу дали нелегали, які в 2014-2015 року почали продавати газ з кожної дірки, завдяки популістському рішенню уряду Яценюка накласти мораторій на перевірки бізнесу. Пам'ятайте газові бочки на кожному розі? Ось, це воно. В результаті якщо до 2014 року газ коштував удвічі дешевше бензину і зростання на 6-8% на рік, то в 2014-2016 часом був втричі дешевше і додав 63%.

Суть «акцизної» реформи в тому, щоб зблизити ставки акцизів на автогаз і бензин і тим самим зупинити зростання ринку зрідженого газу і далі рости за рахунок використання бензину, попит в якому (з великим запасом) можуть забезпечити наші НПЗ в Кременчуці і Шебелинці.

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На сьогодні є вже кілька законопроектів, включаючи дві основні зацікавлені групи. НПЗ пропонують оригінальний варіант - вирівняти акцизу на бензин, ДТ та скраплений газ на єдиному рівні 139 євро / 1000л. Він максимально зблизить ціни на бензин і газ, останній залишиться дешевше бензину, але фактично повністю закриє перспективу установки нових газобалонних установок. Вони просто не окупляться. Додаткові надходження до бюджету складуть близько 5 млрд грн.

Компромісним можна назвати проект Андрія Геруса: автогаз - 124 євро, дизпаливо - 139,5, бензин - 169,5 євро / 1000 л. При такому варіанті бюджет отримає додатково 8,3 млрд грн, а зріджений газ - тривалу перспективу залишитися на ринку, завдяки вигідності для машин з великими пробігами.

Отже, у разі прийняття змін бензин трохи подешевшає, а газ подорожчає. На скільки - одивимося, виході після парламентської м'ясорубки.

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