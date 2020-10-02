Делается это не только для пополнения бюджета, но и для лоббирования интересов украинских нефтеперерабатывающих заводов.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн написал на своей странице в соцсети, что автомобильный газ стал слишком популярным за последние годы и эту ситуацию нужно менять.

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За последние 7 лет потребление сжиженного газа выросло вдвое, а бензина – вдвое упало. Причина проста – акциз на газ в четыре раза меньше “бензинового” (52 против 213,5 евро / 1000 л). Кроме того, огромный импульс потреблению газа дали нелегалы, которые в 2014-2015 годах начали продавать газ из каждой дыры благодаря популистскому решению правительства Яценюка наложить мораторий на проверки бизнеса. Помните газовые бочки на каждом углу? Вот, это оно. В результате если в 2014 году газ стоил вдвое дешевле бензина и показывал рост на 6-8% в год, то в 2014-2016 был втрое дешевле и прибавил 63%.

Суть “акцизной” реформы в том, чтобы сблизить ставки акцизов на автогаз и бензин и тем самым остановить рост рынка сжиженного газа и дальше расти за счет использования бензина, спрос в котором (с большим запасом) могут обеспечить наши НПЗ в Кременчуге и Шебелинке.

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На сегодня есть уже несколько законопроектов, включая две основные заинтересованные группы. НПЗ предлагают оригинальный вариант – выровнять акцизы на бензин, ДТ и сжиженный газ на едином уровне 139 евро / 1000л. Он максимально сблизит цены на бензин и газ, последний останется дешевле бензина, но фактически полностью закроет перспективу установки новых газобаллонных установок. Они просто не окупятся. Дополнительные поступления в бюджет составят около 5 млрд грн.

Компромиссным можно назвать проект Андрея Геруса: автогаз – 124 евро, дизтопливо – 139,5, бензин – 169,5 евро / 1000 л. При таком варианте бюджет получит дополнительно 8,3 млрд грн, а сжиженный газ – длительную перспективу остаться на рынке благодаря выгодности для машин с большими пробегами.

Следовательно, в случае принятия изменений бензин немного подешевеет, а газ подорожает. На сколько – посмотрим после парламентской мясорубки.

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