Уряд не видаватиме ліцензій на будь-які нові автомобілі, якщо вони не працюватимуть на природному газі.

Про це заявив президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі під час відкриття ряду національних проектів минулого тижня. Рішення стосується будь-якого автомобіля – мікроавтобуса, приватного транспорту засіб чи таксі.

“Запропонований регламент допоможе зберегти довкілля, природні ресурси держави та життя громадян”, – повідомляє уряд Єгипту.

Президент аль-Сісі підкреслив, що перехід на природний газ (метан) допоможе зняти тягар, який покладається на громадян через високі ціни на бензин, зменшивши рахунки за пальне вдвічі.

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Власники автомобілів, які працюють на природному газі, отримуватимуть державні гранти на придбання автомобіля з мінімальною можливою вартістю. Керівництво країни також закликало банки надавати фінансування з меншими відсотками до п'яти років, щоб допомогти клієнтам покрити витрати для переходу на природний газ.

Основна вимога, яка передбачає допомогу держави при переведенні авто на природний газ, полягає в тому, щоб транспортний засіб вироблявся в країні та був оснащений для роботи на газу.

Переведення одного мільйона транспортних засобів в Єгипті на природний газ обійдеться у 500,3 мільйона доларів, заявив Аль-Сісі.

Нагадаємо, що на метані працюватиме Skoda Octavia.