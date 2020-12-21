У 2020 році депутати вже не зможуть підняти акциз на автомобільний газ. Останнє пленарне засідання Верховної Ради цього року вже оголошено закритим.

18 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту. Останнє в цьому році. "Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков. Наступне пленарне засідання Ради має відбутися 26 січня 2021 року.

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Таким чином у цьому році народні депутати залишили без розгляду питання податків на паливо.

Нагадаємо, що лобісти українських нафтопереробних заводів хочуть зробити автомобільний газ дорожчим, аби продавати більше бензину. Для цього вони вважають за потрібне майже утричі підвищити акциз на газ. В результаті ціна автогазу може зрости на 2-2,5 грн за літр.