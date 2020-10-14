Лобісти українських нафтопереробних заводів хочуть зробити автомобільний газ дорожчим, аби продавати більше бензину. У міністерстві фінансів їх вже підтримали. В результаті ціна автогазу може зрости на 2-2,5 грн за літр.

Міністерство фінансів схвалило зі своїми зауваженнями проект закону, який передбачає уніфікацію ставок акцизів на рівні € 139 за 1000 л на всі моторні палива. (Зараз акциз на газ складає € 52, а на бензин € 213,5 за 1000 л).

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Про це свідчить консультативний висновок відомства, опубліковане на сайті уряду. Відповідні податкові зміни пропонуються проектом закону №4098 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо».

Якщо подібні зміни в законодавстві буде прийнято, газ для авто суттєво подорожчає. «Залежно від того, яка модель буде обрана. Умовно газ на 2-2,5 грн подорожчає, а бензин на ті ж 2-2,5 подешевшає. Щоб різниця між ними була не 10, а умовно 5 грн за літр», - повідомляє директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За розрахунками міністерства, за умови збереження обсягів споживання бензинів і скрапленого газу на рівні 2019 року додатковий надходження від прийняття законопроекту можуть скласти близько 3,5 млрд грн на рік.

«Додатковий ресурс розрахований, виходячи з того, що зменшення ставки акцизного податку на бензин призведе до втрати бюджету в сумі 5,3 млрд грн на рік, а збільшення ставки на скраплений газ - додаткові надходження 8,8 млрд грн на рік», - пояснюють у відомстві.

Також в своїх висновках профільне міністерство посилається на лист Мінекономіки, в якому говориться, що динаміка змін балансу на ринку нафтопродуктів України свідчить про високу імпортозалежність вітчизняного ринку, в тому числі перевищення показника в 30% імпорту скрапленого газу та ДП з Росії, що перешкоджає вітчизняному виробництву .

У зв'язку з цим, вважають в міністерстві, цей законопроект є спрямованим на врегулювання питання щодо зменшення енергозалежності від країни-агресора і створення умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Тим часом, у відомстві звернули увагу на соціальну складову законопроекту. Так, на думку представників Мінфіну, подорожчання автогазу матиме негативний суспільний резонанс, особливо в нинішніх умовах зниження купівельної спроможності населення.