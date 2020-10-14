Лоббисты украинских нефтеперерабатывающих заводов хотят сделать автомобильный газ дороже, чтобы продавать больше бензина. В Министерстве финансов их уже поддержали.

Министерство финансов одобрило со своими замечаниями проект закона, который предусматривает унификацию ставок акцизов на уровне € 139 за 1000 л на все моторные топлива. (Сейчас акциз на газ составляет € 52, а на бензин € 213,5 за 1000 л).

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Об этом свидетельствует консультативное заключение ведомства опубликованное на сайте правительства. Соответствующие налоговые изменения предлагаются проектом закона №4098 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо”.

Если подобные изменения в законодательстве будет приняты, газ для авто существенно подорожает. “В зависимости от того, какая модель будет выбрана. Условно газ на 2-2,5 грн подорожает, а бензин на те же 2-2,5 подешевеет. Чтобы разница между ними была не 10, а условно 5 грн за литр”, - говорит директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

По расчетам министерства, при условии сохранения объемов потребления бензинов и сжиженного газа на уровне 2019 года дополнительные поступления от принятия законопроекта могут составить около 3,5 млрд грн в год.

“Дополнительный ресурс рассчитан, исходя из того, что уменьшение ставки акцизного налога на бензин приведет к потере бюджета в сумме 5,3 млрд грн в год, а увеличение ставки на сжиженный газ – дополнительные поступления 8,8 млрд грн на год”, – объясняют в ведомстве.

Также в своих выводах профильное министерство ссылается на письмо Минэкономики, в котором говорится, что динамика изменений баланса на рынке нефтепродуктов Украины свидетельствует о высокую импортозависимость отечественного рынка, в том числе превышение показателя в 30% импорта сжиженного газа и ДТ из России, что препятствует отечественному производству.

В связи с этим, считают в министерстве, этот законопроект направлен на урегулирование вопроса по уменьшению энергозависимости от страны-агрессора и создание условий для развития отечественного производства.

Между тем, в ведомстве обратили внимание на социальную составляющую законопроекта. Так, по мнению представителей Минфина, подорожание автогаза будет иметь негативный общественный резонанс, особенно в нынешних условиях снижения покупательной способности населения.