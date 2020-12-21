В 2020 году депутаты уже не смогут поднять акциз на автомобильный газ. Последнее пленарное заседание Верховной Рады в этом году уже объявлено закрытым.

18 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. Последнее в этом году. “Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым”, – сказал Разумков. Следующее пленарное заседание Рады должно состояться 26 января 2021 года.

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Таким образом в этом году народные депутаты оставили без рассмотрения вопрос налогов на топливо.

Напомним, что лоббисты украинских нефтеперерабатывающих заводов хотят сделать автомобильный газ дороже, чтобы продавать больше бензина. Для этого они считают нужным почти втрое повысить акциз на газ. В результате цена автогаза может вырасти на 2-2,5 грн за литр.