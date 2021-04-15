Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть. Так считает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Команда "Большого строительства" в настоящее время работает над привлечением дополнительного финансирования в Дорожный фонд, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, выступая на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week.

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По его словам, среди дополнительных инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда могут быть увеличение акциза на автомобильный газ, запуск в Украине системы толлинга и детенизация рынка топлива.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", – отметил Александр Кубраков.

Руководитель транспортных проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андрей Цоколь напомнил, что подписанное в 2020 году кредитное соглашение с "Укравтодором" кроме реконструкции трассы Киев-Одесса и строительства Северного обхода Львова предусматривает также реализацию четырех реформ в дорожной отрасли, ключевая из которых направлена на предотвращение коррупционных рисков.

По его словам, в агентстве уже работают консультанты банка, изучают и анализируют имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предотвращения коррупции. На основе их отчета по июль текущего года планируется финализировать и утвердить план антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" (если он будет положительным) будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине.