Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отсрочить вступление в силу нового техрегламента для автогаза.

29 июля 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 667 о техническом регламенте для автогаза. Постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года.

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Согласно техническому регламенту, оценка соответствия ГС требованиям этого технического регламента применяется производителем или его уполномоченным представителем, или импортером, или распространителем с привлечением органов по оценке соответствия, предназначенных для выполнения ими, как третьими сторонами, задач по оценке соответствия, согласно этим Техническим регламентам в соответствии с законом (далее – назначенный орган).

За 9 месяцев, прошедших с момента принятия ПКМУ №667, не назначено ни одного органа по оценке соответствия сжиженного газа, что делает невозможным проведение оценки соответствия и дальнейшую реализацию на внутреннем рынке.

Такая ситуация может привести к полному прекращению импорта сжиженного газа с 5 мая 2021 года. Ведь без согласования импортировать топливо будет запрещено, а согласовывать оценку соответствия не с кем – соответствующий орган не предназначен.