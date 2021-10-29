Netflix випустив відео для пішоходів за мотивами «Ігри в кальмара», що закликає дотримуватися правил дорожнього руху У ролику обігрується сюжетна лінія першої серії південнокорейського серіалу.

Американський стрімінговий сервіс Netflix опублікував короткий відеоролик, який закликає пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху.

Відео виконано у стилістиці першої серії південнококорейського серіалу “Гра в кальмара” під назвою “Тихіше їдеш — далі будеш”. За тим, що відбувається на пішохідному переході, стежить та ж моторошна лялька, яка значно скоротила кількість учасників першого випробування, що вижили у фільмі.

Також цікаво коли пішохід має переваги на переході

На відміну від 456 учасників першого випробування в серіалі, головними героями нового ролика стали звичайні пішоходи, які не дотримуються правил дорожнього руху. У відео на одній стороні дороги знаходиться гігантська лялька, підключена до відеокамери над пішохідним переходом. Поки люди переходять дорогу на зелений сигнал світлофора, лялька залишається нерухомою. Проте варто комусь із пішоходів ступити на проїжджу частину під час червоного сигналу – вона миттєво повертається, звертаючи увагу на порушника.

На відміну від оригінального серіалу, пішоходи, що порушили правила, залишаються живими. Для тих, хто не знайомий з південнокорейським серіалом, автори ролика показали наприкінці фрагмент першої серії “Ігри в кальмара”, в якому продемонстрували аналогічний момент з грою на виживання.