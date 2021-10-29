Netflix выпустил видео для пешеходов по мотивам "Игры в кальмара", призывающее соблюдать правила дорожного движения В ролике обыгрывается сюжетная линия первой серии южнокорейского сериала.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал короткий видеоролик, призывающий пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Видео выполнено в стилистике первой серии южнококорейского сериала “Игра в кальмара” под названием “Тише едешь — дальше будешь”. За тем, что происходит на пешеходном переходе, следит та же жуткая кукла, которая значительно сократила количество выживших в фильме участников первого испытания.

Также интересно когда пешеход имеет преимущества на переходе

В отличие от 456 участников первого испытания в сериале, главными героями нового ролика стали обычные пешеходы, которые не соблюдают правила дорожного движения. В видео на одной стороне дороги находится гигантская кукла, подключенная к видеокамере над пешеходным переходом. Пока люди переходят дорогу на зеленый сигнал светофора, кукла остается неподвижной. Однако стоит кому-то из пешеходов ступить на проезжую часть во время красного сигнала – она мгновенно оборачивается, обращая внимание на нарушителя.

В отличие от оригинального сериала, пешеходы, нарушившие правила, остаются в живых. Для тех, кто не знаком с южнокорейским сериалом, авторы ролика показали в конце фрагмент первой серии “Игры в кальмара”, в котором продемонстрировали аналогичный момент с игрой на выживание.