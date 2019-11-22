П’яним водіям за кермом планують збільшити термін притягнення до адміністративної відповідальності. На думку законотворців це не дозволить таким порушникам уникати відповідальності.

Про це сказано в законопроєкті №2455, що вже зареєстрований в Верховній Раді і наразі знаходиться на опрацюванні у профільних комітетах.

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Як зазначають в пояснювальній записці до законопроєкту, з січня по серпень цього року за даними Патрульної поліції в Україні сталося понад 94 тис. ДТП. З постраждалими на дорозі – понад 2 тис., через керування транспортним засобом у нетверезому стані – 1552 ДТП.

Зараз адміністративне покарання за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення. У деяких випадках через три місяці з дня його виявлення.

Багато хто користується цією нормою і навмисно затягує розгляд справи про вчинення такого правопорушення. В результаті порушники уникають відповідальності.

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Що пропонують. Збільшити терміни накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП до одного року замість трьох місяців, для забезпечення невідворотності адміністративної відповідальності та застосування стягнень за вчинення відповідного адміністративного правопорушення.

Розміри штрафу залишаться такі як зараз. Якщо водій вперше вчинив правопорушення – 10 200 гривень, зі сплатою судового збору в розмірі 384,20 грн і позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

Якщо ж водія протягом року з дня набрання рішенням законної сили знову зловлять п’яним за кермом – штраф буде вже 20 400 гривень. Доведеться сплатити ще судовий збір і позбутися прав терміном на 3 роки.

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