Пьяным водителям за рулем планируют увеличить срок привлечения к административной ответственности. По мнению законотворцев это не позволит таким нарушителям избегать ответственности.

Об этом сказано в законопроекте №2455, который уже зарегистрирован в Верховной Раде и сейчас находится на проработке в профильных комитетах.

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Как отмечают в пояснительной записке к законопроекту, с января по август этого года по данным Патрульной полиции в Украине произошло свыше 94 тыс. ДТП. С пострадавшими на дороге – более 2 тыс., при управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1552 ДТП.

Сейчас административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения. В некоторых случаях через три месяца со дня его обнаружения.

Многие пользуются этой нормой и намеренно затягивают рассмотрение дела о совершении такого правонарушения. В результате нарушители избегают ответственности.

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Что предлагают. Увеличить сроки наложения административного взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУоАП до одного года вместо трех месяцев, для обеспечения неотвратимости административной ответственности и применения взысканий за совершение соответствующего административного правонарушения.

Размеры штрафа останутся такие, как сейчас. Если водитель впервые совершил правонарушение – 10 200 гривен, с уплатой судебного сбора в размере 384,20 грн и лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Если же водителя в течение года со дня вступления решения в законную силу снова поймают пьяным за рулем – штраф будет уже 20 400 гривен. Придется уплатить судебный сбор и лишиться прав сроком на 3 года.

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