Хетчбек четвертого покоління дебютує на автосалоні у Лос Анджелесі в листопаді, а початок продажів у Європі намічений на перші місяці 2019 року.

Mazda неодноразово наголошувала, що новий хетчбек матиме усе, щоб скласти гідну конкуренцію лідерам сегменту у преміум-класі. Якщо ці рендери хоча б на половину вірні – Audi A3 та Mercedes A-Class матимуть причини для хвилювання.

Дизайн нової “Трійки” відіграватиме провідну роль у амбітних планах японців по відвоюванню долі ринку в люксових моделей цього сегменту. А тому існує висока вірогідність, що серійна модель буде дуже близькою до концепта KAI, показаного на минулому Токійському автосалоні.

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Головний дизайнер Mazda Europe Кевін Райс заявив британському виданню Auto Express, що концепт КАІ створювався з урахуванням виробничих технологій. “Виробничі допуски та методи були включені в цей проект з самого початку”.

За гарним кузовом критимуться оновлені силові агрегати. Наступна Mazda 3 буде першою серійною моделлю на базі абсолютно нової платформи SkyActiv Vehicle Architecture.

Фото: Рендер Mazda3 / Auto Express

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