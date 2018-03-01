Комбінація електричного двигуна та мотора, що працює на етанолі є досить незвичною моделлю гібридної силової установки. Побудували такий автомобіль у Бразилії.

Електрокари, м’які гібриди, автомобілі на паливних елементах – екологічні автомобілі сьогодні у тренді. Інженери Toyota do Brasil об'єднали дві з цих технологій, аби випробувати незвичну комбінацію у реальному житті.

Цей Prius працює, як будь-який інший, з електродвигуном та двигуном внутрішнього згоряння. Але замість бензину мотор “споживає” етанол. Такий прототип є першим у своєму роді.



Фото: Toyota Prius Flex-Fuel / Toyota

Він був створений підрозділом компанії Toyota у Бразилії та представлений у Сан-Паулу урядовим посадовцям, вченим та представникам сільськогосподарської галузі. "Винахід демонструє наш прогрес у створенні нової мобільності для суспільства", – сказав Стів Сент-Анжело, генеральний директор компанії Toyota у регіоні Латинської Америки. "Я дуже пишаюся нашими інженерами Toyota do Brasil, які тісно співпрацювали зі спеціалістами з Японії, щоб розробити найчистіший гібридний автомобіль в світі, який використовує етанол".

Відомо, що Бразилія є другим за величиною світовим виробником етанолу, після США. На північному континенті етанол виробляють з кукурудзи, а на півдні – у Бразилії, для цього використовують цукрову тростину.

Автомобіль буде використовуватись для польових досліджень комбінованої силової установки. Не виключено, що на локальних ринках з’явиться серійна версія такої моделі.

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