Автомобілі з єврономерами чекає податкова амністія – Ніна Южаніна озвучила своє бачення вирішення цього питання. Більшість депутатів її підтримала.

В рамках робочої зустрічі голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної та представників автомобільної спільноти, що використовують автомобілі на іноземній реєстрації, були обговорені основні принципи легалізації вже ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.

На думку пані Южаніної, слід легалізувати автомобілі які були ввезені в Україну до першого січня 2018 року. Крім того, легалізацію потрібно обмежити, щоб не пропустити “дуже старі” автомобілі. В ході обговорення пропонувалось легалізовувати лише автомобілі, що випущені після 2000 року.

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Остаточних цін на таку легалізацію пані Южаніна не озвучила, але на її думку основою для розрахунку може стати так званий “молдавський сценарій” за яким пільга для розмитнення склала дала 70%. Тобто, для легалізації автомобілів доведеться сплатити тільки 30% від діючих ставок.

Звучали і інші схеми з розрахунку вартості легалізації. Деякі учасники зустрічі пропонували застосувати діючий нині закон про пільгове розмитнення автомобілів, що відповідають нормам Евро-5 (№3251) до усіх автомобілів незалежно від віку.

Ще один варіант – застосувати базову ставку розмитнення однієї “евробляхи” у 800 евро.

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Сторони ще не дійшли згоди щодо вартості легалізації, але одностайно говорять про те, що ситуація навколо автомобілів “на бляхах” потребує якомога швидшого вирішення. Представники організації, які представляють власників авто на єврономерах, пообіцяли узгодити свої позиції щодо озвучених пропозицій до наступної середи, 28 березня.

Втім, Ніна Южаніна назвала умови, за який легалізація “євроблях” можлива взагалі.