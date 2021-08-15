Відеоогляд вживаного японського седана в мінімальній комплектації.

Nissan Almera Classic свого часу був досить популярним автомобілем, тому. Зараз на українському ринку їх багато. Придбати такий екземпляр реально навіть за чотири тисячі доларів.

Двигун Ніссан Альмера Классік безпроблемний, навіть незважаючи на наявність ланцюга ГРМ. Мотор без капремонту може пройти навіть 400 – 600 тисяч км. Щоправда, на великих пробігах треба видаляти каталізатор. При цьому об’єм оливи в цей мотор – всього 2,5 літри.

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А от механічна коробка передач не дуже надійна – може прослужити всього 70-90 тисяч км. Дехто ставить сюди коробку від Nissan Bluebird, яка сюди добре підходить та має значно більший ресурс.

Оригінальні амортизатори (передні та задні) тут “ходять” всього 15 тисяч км, також недовго прослужать оригінальні гальмівні колодки. Тому потрібно підбирати запчастини інших виробників. Однак ціни на ці та інші деталі недорогі, тому загалом машина недорога в експлуатації.

В Ніссан Альмера Классік дуже погане світло. Тому краще в нього поставити лінзовану оптику. Також погана якість лакофарбового покриття, а от метал не іржавіє.

В салоні недорогі матеріали, але виглядають непогано. На другому ряду місця для високих людей мало. Підвіска середньої жорсткості, в салоні без додаткової шумоізоляції шумно. Але це ж бюджетний автомобіль!

Ціни на вживані Ніссан Альмера Классік в Україні – від 4 до 7 тисяч доларів.

Таким чином, Nissan Almera Classic – недорогий седан, який не потребує від власника великих коштів на утримання.

Дивіться огляд вживаного Ніссан Альмера Класік: