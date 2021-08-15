Видеообзор подержанного японского седана в минимальной комплектации.

Nissan Almera Classic в свое время был довольно популярным автомобилем, поэтому сейчас на украинском рынке их много. Приобрести такой экземпляр реально даже за четыре тысячи долларов.

Двигатель Ниссан Альмера Классик беспроблемный, даже несмотря на наличие цепи ГРМ. Мотор без капремонта может пройти даже 400 – 600 тысяч км. Правда, на больших пробегах надо удалять катализатор. При этом объем масла в этот мотор – всего 2,5 литра.

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А вот механическая коробка передач не очень надежная – может прослужить всего 70 – 90 тысяч км. Кое-кто ставит сюда коробку от Nissan Bluebird, которая сюда хорошо подходит и имеет значительно больший ресурс.

Оригинальные амортизаторы (передние и задние) здесь “ходят” всего 15 тысяч км, также недолго прослужат оригинальные тормозные колодки. Поэтому нужно подбирать запчасти других производителей. Однако цены на эти и другие детали недорогие, поэтому в целом машина недорогая в эксплуатации.

В Ниссан Альмера Классик очень плохой свет. Поэтому лучше в него поставить линзованную оптику. Также плохое качество лакокрасочного покрытия, а вот металл не ржавеет.

В салоне недорогие материалы, но смотрятся неплохо. На втором ряду места для высоких людей мало. Подвеска средней жесткости, в салоне без дополнительной шумоизоляции шумно. Но это же бюджетный автомобиль!

Цены на подержанные Ниссан Альмера Классик в Украине – от 4 до 7 тысяч долларов.

Таким образом, Nissan Almera Classic – недорогой седан, который не требует от владельца больших средств на содержание.

Смотрите обзор подержанного Ниссан Альмера Классик: