Японський автовиробник розробив систему, за допомогою якої тапки гостей самостійно стають у пряму лінію. На черзі – "самохідні" шкарпетки?

В Японії, де стародавні традиції повсякчас доповнюються новітніми технологіями, виробник автомобілів запропонував одному з готелів самохідні тапочки.

Компанія Nissan Motor Co розробила систему для тапочок, які "паркують" себе на вході в традиційний японський ресторан або в готелі. Тапки стають на місце після того, як гість натисне кнопку, що він готовий користуватися ними.

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Кожен тапок оснащений двома крихітними колесами, двигуном та сенсорами, щоб "проїхати" по дерев'яній підлозі, використовуючи технологію Nissan ProPilot Park.

Nissan використовує цю технологію в останній версії свого електромобіля Leaf. Високотехнологічні датчики та камери дозволяють автомобілю знаходитимісце та здавати назад у паркувальні місця без водія.

Дивіться відео – тапочки, які самі паркуються.

Перша версія самопаркувальних тапочок була випробувана в готелі курортного містечка Хаконе, приблизно в 75 кілометрах на південний захід від Токіо. Гості зможуть випробувати цю технологію в березні.

Нагадаємо, що Nissan проникає в мозок водіїв.