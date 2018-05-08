Компанія Nissan вже оголосила про відмову від дизельних двигунів для моделей, що продаються в Європі. Це в же не перша автомобільна компанія, яка ставить хрест на дизельних двигунах.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що попит на автомобілі з дизельними моторами стрімко знижується. Європейські споживачі дійсно виявляють все менше інтересу до автомобілів з дизельними двигунами через зростаючі податки і майбутні заборони та обмеження на використання дизеля в великих містах.

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Проте, відхід з європейського ринку дизельних моторів буде поступовим - компанія в короткостроковій перспективі продовжить їх пропонувати, але в майбутньому зробить ставку на гібриди та електрокари. Нагадаємо, що для більшості моделей Nissan використовує дизельні двигуни партнерської Renault.

Крім того Nissan виробляє один з найпопулярніших та наймасовіших у світі електромобілів - Nissan Leaf. Отже за розвитком в напрямку екологічно чистого транспорту компанію Nissan можна вважати одною з найкращих.

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Нагадаємо, що раніше компанія Toyota також анонсувала завершення продажів дизельних моделей в Європі в кінці 2018 року.