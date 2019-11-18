Серед майже чотрирьох сотень авто, які потребують заміни блоку, половину вже відкликали з цією ж проблемою.

Компанія Nissan відкликає 394 025 транспортних засобів через небезпеку пожежі. Раніше згадувалося про близько 215 000 цих транспортних засобів, але тепер їх хочуть бачити на дилерських СТО знову. Ось як це пояснює Nissan: "Ці транспортні засоби раніше були відкликані та відремонтовані, або оглянуті та встановлено, що вони не потребують ремонту".

Дивно. Втім, виробник озвучує ту ж саму проблему, через яку відкликав авто раніше, однак цього разу Nissan додав ще 179 000 транспортних засобів. Проблема в наступному: антиблокувальне ущільнення гальмівного насоса може протікати, внаслідок чого гальмівна рідина може потрапити на електронну плату. Це спричинить коротке замикання, а може навіть пожежу.

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Ось на яких моделях виявлено проблему:

2017-2018 Nissan Pathfinder

2016-2017 Nissan Maxima

2015-2017 Nissan Murano

2017 Infiniti QX60

Хоча серед вказаних авто лише Infiniti поставлявся в Україну, багато автомобілів цих років завозять зі США битими, тому треба бути уважними. Якщо автомобіль є частиною компанії з відкликання, Nissan замінить привід ABS на новий агрегат безкоштовно. Новий блок має бути більш надійним, ніж попередній.

Нагадаємо, що Nissan тестує повнопривідний кросовер.