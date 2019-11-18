Среди почти четырех сотен авто, которые нуждаются в замене блока, половину уже отозвали с этой же проблемой.

Компания Nissan отзывает 394 025 транспортных средств из-за опасности пожара. Ранее упоминалось об около 215 000 этих транспортных средств, но теперь их хотят видеть на дилерских СТО снова. Вот как это объясняет Nissan: "Эти транспортные средства ранее были отозваны и отремонтированы, или осмотрены и на них было установлено то, что нужно, потому они не требуют ремонта".

Странно. Впрочем, производитель озвучивает ту же самую проблему, из-за которой отозвал авто ранее, однако на этот раз Nissan добавил еще 179 000 транспортных средств. Проблема в следующем: антиблокировочное уплотнение тормозного насоса может протекать, вследствие чего тормозная жидкость может попасть на электронную плату. Это повлечет короткое замыкание, а может даже пожар.

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Вот на каких моделях обнаружена проблема:

2017-2018 Nissan Pathfinder

2016-2017 Nissan Maxima

2015-2017 Nissan Murano

2017 Infiniti QX60

Хотя среди указанных авто только Infiniti поставлялся в Украину, многие автомобили этих лет завозят из США битыми, поэтому надо быть внимательными. Если автомобиль является частью компании по отзыву, Nissan заменит привод ABS на новый агрегат бесплатно. Новый блок должен быть более надежным, чем предыдущий.

Напомним, что Nissan тестирует полноприводный кроссовер.