Найпопулярніша модель Mazda змінить покоління. Mazda CX-5 2025 отримає гібридну трансмісію.

Mazda CX-5 – найпопулярніший автомобіль компанії, торік було продано 365 135 одиниць. Як стало відомо, компанія готується до випуску третього покоління моделі.

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Офіційна дата запуску ще не затверджена, але Mazda підтвердила, що нова версія CX-5 буде представлена в автосалонах разом з CX-50 і більшим кросовером CX-90. Новий CX-5, ймовірно, використовуватиме конфігурацію, аналогічну сьогоднішній моделі, включаючи чотирициліндровий двигун, передній привід і опціональний повний привід.

Також повідомляється, що нова Mazda CX-5 буде оснащена гібридною трансмісією, подібною до тієї, що використовується в Toyota RAV4 або Corolla Cross. Toyota володіє 5-відсотковою часткою у Mazda, і дві компанії спільно працювали над кількома автомобілями, у тому числі над гібридною Mazda 3, призначеною лише для японського ринку. У США та Toyota Corolla Cross, і Mazda CX-50 збираються на заводі Mazda Toyota Manufacturing у Хантсвіллі, штат Алабама.

Раніше Mazda оголосила про плани випустити до 2025 року три електромобілі, п'ять гібридів, що підключаються, і п'ять звичайних гібридів. Також ходять чутки про кілька гібридів із роторним двигуном. Mazda натякнула, що може запропонувати гібридну версію CX-30 із роторним двигуном у США, і подала патент на спортивний автомобіль із роторним PHEV.