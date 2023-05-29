Самая популярная модель Mazda сменит поколение. Mazda CX-5 2025 года получит гибридную трансмиссию.

Mazda CX-5 – самый популярный автомобиль компании, в прошлом году было продано 365 135 единиц. Как стало известно, компания готовится к выпуску третьего поколения модели.

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Официальная дата запуска еще не утверждена, но Mazda подтвердила, что новая версия CX-5 будет представлена в автосалонах вместе с CX-50 и более крупным кроссовером CX-90. Новый CX-5, вероятно, будет использовать конфигурацию, аналогичную сегодняшней модели, включая четырехцилиндровый двигатель, передний привод и полный опциональный привод.

Также сообщается, что новая Mazda CX-5 будет оснащена гибридной трансмиссией, подобной используемой в Toyota RAV4 или Corolla Cross. Toyota владеет 5-процентной долей в Mazda, и две компании совместно работали над несколькими автомобилями, в том числе над гибридной Mazda 3, предназначенной только для японского рынка. В США и Toyota Corolla Cross и Mazda CX-50 собираются на заводе Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле, штат Алабама.

Ранее Mazda объявила о планах выпустить к 2025 году три электромобиля, пять подключаемых гибридов и пять обычных гибридов. Также ходят слухи о нескольких гибридах с роторным двигателем. Mazda намекнула, что может предложить гибридную версию CX-30 с роторным двигателем в США и предоставила патент на спортивный автомобиль с роторным PHEV.