Це схоже на сенсацію: китайський бренд Zotye, який безсовісно копіював відомих автовиробників, випустив повністю оригінальну модель.

Звичайно, в зовнішності кросовера Zotye T500 при бажанні можна знайти схожі риси від інших автомобілів. Однак явних запозичень нема, і це вперше в історії марки Zotye, яка копіювала то Volkswagen, то Audi, або ж, звичайно, Toyota.

Новий кросовер Зоті Т500 виглядає напрочуд гармонійно. Напевне, постійне копіювання кращих світових зразків дизайну чогось навчило інженерів Zotye.

Спереду автомобіль демонструє сучасні фари, які доповнює горизонтальна лінія решітки радіатора. Збоку увагу привертає оригінальне рішення заднього вікна та чотирикутні труби вихлопу. Вітм, саму "банку" вихлопної системи можна було б сховати за бампер, щоб зробити її менш помітною.

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Салон також виглядає дуже стильно і на перший погляд, якісно. Лише дисплей на торпедо трохи нагадує аналогічне рішення Mazda чи BMW, однак тут складно придумати щось оригінальне. Кермо зі зрізаним низом натякає на спортивність, а повітрозбірники гармонійно поєднуються зі вставками на торпедо.

Компактний кросовер з колісною базою 2700 мм та габаритами 4632/1850/1695 мм оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном з турбонадувом потужністю 156 к.с.

Вартість Zotye T500 в Китаї починається з еквіваленту 12400 доларів США та закінчується $19500 у топ-комплектації.

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